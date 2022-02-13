Lenta.ruЭкономист Григорьев назвал доллар и швейцарский франк самыми перспективными валютамиСейчас самые сильные позиции среди валют — у американского доллара и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.РИА НовостиНа сегодняшний день самыми лучшими перспективами роста обладают две валюты — доллар и швейцарский франк.Lenta.ruЕсли ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3–5% по отношению к евро, убеждён он.Life.ruБольшое значение играет и роль Швейцарии в мировых финансах.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruСоловей.ИнфоПетербургский дневникЭкономика сегодняБлокнот.руФАНАктуальные НовостиЯмал-МедиаПолитРоссияАБННТВAmurMedia.ruТелеканал 360°Neva.TodayРоссийская газетаПодробнее о событииЭксперт Григорьев: наибольший потенциал роста сейчас — у доллара США и швейцарского франкаРИА Новости19:20Экономист Григорьев: наилучшими перспективами роста обладают доллар США и швейцарский франкПРАЙМ19:03Самое цитируемоеЭксперт Григорьев рассказал, у какой мировой валюты наибольший потенциал ростаТелеканал 360°20:20Экономист Григорьев перечислил валюты с наибольшим потенциалом ростаЭкономика сегодня20:16Экономист Григорьев: доллар и швейцарский франк стали наиболее перспективными валютамиЯмал-Медиа19:50Эксперт назвал две валюты с наибольшим потенциалом ростаМосковский Комсомолец19:31Экономист Григорьев назвал доллар самой перспективной валютойLife.ru20:37Показать ещёОценить138Поделиться