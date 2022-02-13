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Экономист Григорьев назвал доллар и швейцарский франк самыми перспективными валютами

Сейчас самые сильные позиции среди валют — у американского доллара и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм
" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
РИА Новости
На сегодняшний день самыми лучшими перспективами роста обладают две валюты — доллар и швейцарский франк.
Lenta.ru
Если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3–5% по отношению к евро, убеждён он.
Life.ru
Большое значение играет и роль Швейцарии в мировых финансах.
Экономика сегодня

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Эксперт Григорьев: наибольший потенциал роста сейчас — у доллара США и швейцарского франка
РИА Новости19:20
Экономист Григорьев: наилучшими перспективами роста обладают доллар США и швейцарский франк
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