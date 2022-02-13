Будьте в Плюсе

Экономист Григорьев назвал доллар и швейцарский франк самыми перспективными валютами

Сейчас самые сильные позиции среди валют — у американского доллара и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм
" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
РИА Новости
На сегодняшний день самыми лучшими перспективами роста обладают две валюты — доллар и швейцарский франк.
Lenta.ru
Если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3–5% по отношению к евро, убеждён он.
Life.ru
Большое значение играет и роль Швейцарии в мировых финансах.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Экономист Григорьев назвал доллар самой перспективной валютой
Life.ru20:37
Экономист Григорьев: наилучшими перспективами роста обладают доллар США и швейцарский франк
ПРАЙМ19:03
Самое цитируемое
Эксперт Григорьев рассказал, у какой мировой валюты наибольший потенциал роста
Телеканал 360°20:20
Эксперт Григорьев: наибольший потенциал роста сейчас — у доллара США и швейцарского франка
РИА Новости19:20
Экономист Григорьев: доллар и швейцарский франк стали наиболее перспективными валютами
Ямал-Медиа19:50
Эксперт назвал две валюты с наибольшим потенциалом роста
Московский Комсомолец19:31
Экономист Григорьев перечислил валюты с наибольшим потенциалом роста
Экономика сегодня20:16

Интересное

Советник президента Украины Подоляк не увидел смысла в закрытии воздушного пространства

Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
РИА Новости05:34

Помощник президента США Салливан: Белый дом не может назвать точную дату вторжения России

Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.
РБК10:12

Эксперт Литовкин: российский фрегат сработал по подлодке ВМС США близ Курил как караульный

Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда".
РИА Новости03:18

Вирусолог Чумаков заявил о возможной опасности назальных вакцин

Назальные вакцины могут оказаться небезопасны в связи с тем, что через нос в мозг может попасть вирус или антиген, пояснил вирусолог.
Ведомости08:40

Камила Валиева даст показания на слушании CAS по делу о положительной допинг-пробе

Чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании по делу о её положительной допинг-пробе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, сообщает AP.
Чемпионат08:05

Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни

Современные тараканы ведут преимущественно ночной образ жизни.
ФАН09:44

МИД Италии заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана.
РИА Новости07:50

Два самолета США с боеприпасами и зарядами для гранатометов прибыли в Киев

Два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов прибыли на Украину в воскресенье, 13 февраля, говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter.
Lenta.ru09:22

В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти главы партии Владимира Жириновского

Сообщения о смерти Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии.
Lenta.ru05:39

Салливан заявил, что разведданные по Украине публикуются, чтобы предотвратить войну

США публикуют разведывательные данные по ситуации вокруг Украины, чтобы предотвратить войну.
Lenta.ru10:13