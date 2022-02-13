Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.
Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда".
Чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании по делу о её положительной допинг-пробе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, сообщает AP.