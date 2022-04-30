Lenta.ruЭкономист Григорьев посоветовал россиянам отказаться от кредитов без острой необходимостиВ разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев дал несколько советов россиянам по займам у банков.Lenta.ruБанки уже начали снижать ставки по кредитам после решения ЦБ опустить ключевую ставку с 17 до 14 процентов, сообщают «Ведомости».Lenta.ruКардинального изменения ставок по кредитам в мае и июне Владимир Григорьев не прогнозирует.Lenta.ruС учетом нынешней ситуации и некоторой непредсказуемости того, какого эффекта ждать от антироссийских санкций, с кредитами нужно быть аккуратными, объяснил Владимир Григорьев.ПрофильЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимостиGazeta.SPb11:16Как быть с кредитами: экономист дал 3 простых советаПрофиль11:02Россиянам рекомендуют воздержаться от кредитовИА SM-News10:51Экономист посоветовал россиянам отказаться от кредитовМойка7810:18Экономист Григорьев посоветовал россиянам отказаться от кредитов без острой необходимостиLenta.ru09:43Показать ещёОценить21Поделиться