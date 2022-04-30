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Экономист Григорьев посоветовал россиянам отказаться от кредитов без острой необходимости

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев дал несколько советов россиянам по займам у банков.
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Банки уже начали снижать ставки по кредитам после решения ЦБ опустить ключевую ставку с 17 до 14 процентов, сообщают «Ведомости».
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Кардинального изменения ставок по кредитам в мае и июне Владимир Григорьев не прогнозирует.
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С учетом нынешней ситуации и некоторой непредсказуемости того, какого эффекта ждать от антироссийских санкций, с кредитами нужно быть аккуратными, объяснил Владимир Григорьев.
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Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимости
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