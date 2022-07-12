Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с изданием «Лента» заявил, что в долгосрочной перспективе РФ необходимо отойти от политики слабой российской национальной валюты и зафиксировать курс 55-60 рублей за доллар.