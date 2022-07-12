Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с изданием «Лента» заявил, что в долгосрочной перспективе РФ необходимо отойти от политики слабой российской национальной валюты и зафиксировать курс 55-60 рублей за доллар.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что проводимая его страной политика в отношении России является более продуктивной, чем так называемая реалистическая линия ряда западных государств, которые он призвал последовать примеру Литвы.