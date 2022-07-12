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Экономист Григорьев сообщил, что валютные активы россиян не способствуют росту экономики

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с изданием «Лента» заявил, что в долгосрочной перспективе РФ необходимо отойти от политики слабой российской национальной валюты и зафиксировать курс 55-60 рублей за доллар.
АБН
Однако 18 процентов думают, что доллар за рубль должен составлять 55-60.
Infox.ru
По причине ограничений на экспорт и импорт отсутствует объективная база для формирования курса валют.
АБН
Россияне в апреле—июне купили на бирже рекордный за три года объем валюты.
Lenta.ru

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