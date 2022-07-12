Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с изданием «Лента» заявил, что в долгосрочной перспективе РФ необходимо отойти от политики слабой российской национальной валюты и зафиксировать курс 55-60 рублей за доллар.
Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками, типа: нашли в кустах, почернела, встала на колени, Анна Нетребко, оперная певица.
Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.