Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками, типа: нашли в кустах, почернела, встала на колени, Анна Нетребко, оперная певица.