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Экономист Григорьев сообщил справедливый курс доллара

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с изданием «Лента» заявил, что в долгосрочной перспективе РФ необходимо отойти от политики слабой российской национальной валюты и зафиксировать курс 55-60 рублей за доллар.
АБН
Около 18 процентов назвали справедливым курс 50-60 рублей за доллар, 9,8 процента — 60-70 рублей.
Lenta.ru
По причине ограничений на экспорт и импорт отсутствует объективная база для формирования курса валют.
АБН
Владимир Григорьев уверен, что в будущем необходимо уходить от курса 75-80 рублей за доллар к более справедливому.
АБН

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