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Экономист Григорьева: пенсионеры получат в декабре выплаты за январь 2022 года

В Пенсионном фонде напомнили, что те пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат выплаты за январь 2022 года.
Lenta.ru
В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному.
Газета.Ru
"Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР", - подчеркнула Григорьева.
РЕН ТВ
Григорьева подчеркнула, что в декабре состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для россиян старше 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.
Lenta.ru

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Экономист Григорьева напомнила, что некоторые пенсионеры получат деньги за январь 2022 года в декабре
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Экономист Григорьева напомнила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года
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