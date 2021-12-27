Lenta.ruЭкономист Григорьева: пенсионеры получат в декабре выплаты за январь 2022 годаВ Пенсионном фонде напомнили, что те пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат выплаты за январь 2022 года.Lenta.ruВ разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному.Газета.Ru"Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР", - подчеркнула Григорьева.РЕН ТВГригорьева подчеркнула, что в декабре состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для россиян старше 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruТелеканал 360°ПрофильВятка-На-СетиРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииЭкономист Григорьева напомнила, что некоторые пенсионеры получат деньги за январь 2022 года в декабреТелеканал 360°21:11Экономист Григорьева напомнила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 годаПРАЙМ20:04Самое цитируемоеРоссийским пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабреМосква 2420:34Экономист Григорьева напомнила, что январскую страховую пенсию выплатят в декабреLife.ru20:29Экономист Григорьева: пенсионеры получат в декабре выплаты за январь 2022 годаLenta.ru20:29Эксперт РУДН Григорьева: в декабре пенсионерам выплатят январскую страховую пенсиюРИА Новости20:15Экономист РУДН Григорьева: в декабре пенсионерам поступят декабрьские страховые выплатыNews.ru21:02Показать ещёОценить37Поделиться