РИА НовостиЭкономист Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсииЧтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность.РИА НовостиЗамдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева назвала россиянам способ получить максимальную пенсию.Lenta.ruЧаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости, которая формируется сейчас за счёт страховых взносов.ПРАЙМГригорьева напоминает, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняЯмал-МедиаПолитика СегодняLife.ruФАНКомсомольская правдаНародные новостиРЕН ТВПрофильВечерняя МоскваИзвестияMagadanMedia.ruТелеканал 360°Подробнее о событииФинансист Григорьева составила список документов для получения максимальной пенсииФАН21:14Экономист Григорьева: для получения максимально возможной пенсии нужнос обрать ряд документовПРАЙМ18:02Самое цитируемоеЭкономист Григорьева назвала перечень для получения максимальной пенсии документовRT на русском19:48Экономист Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсииLenta.ru19:09Экономист раскрыла, как получить максимальную пенсию в РоссииURA.Ru18:30Экономист Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсииРИА Новости18:17Экономист Григорьева назвала необходимые для получения максимальной пенсии документыТелеканал 360°19:42Показать ещёОценить113Поделиться