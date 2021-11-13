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Экономист Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсии

Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность.
РИА Новости
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева назвала россиянам способ получить максимальную пенсию.
Lenta.ru
Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости, которая формируется сейчас за счёт страховых взносов.
ПРАЙМ
Григорьева напоминает, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года.
ПРАЙМ

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