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Экономист Григорьева: с ноября размер страховых выплат 80-летних достигнет 12 088,96 рубля

С ноября некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии.
ПРАЙМ
Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о том, что с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать страховые выплаты по старости в двойном размере.
Lenta.ru
В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей.
ПРАЙМ
В месяце, следующем за месяцем дня рождения, пенсионеры получат 12 088 рублей.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Размер страховых выплат 80-летним пенсионерам увеличится в два раза с ноября 2021
Комсомольская правда00:15
Экономист Григорьева: с ноября размер страховых выплат 80-летних достигнет 12 088,96 рубля
РИА Новости20:15
Экономист Григорьева рассказала о двойном размере страховой пенсии для 80-летних в ноябре
Lenta.ru21:23
С ноября некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
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