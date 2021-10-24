Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о том, что с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать страховые выплаты по старости в двойном размере.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Из опубликованного на сайте Госдепа документа следует, что к данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.