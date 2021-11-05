Будьте в Плюсе

Экономист Григорьева сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам

Как ожидается, с 2023 года пенсии тем, чье разрешение на пребывание в РФ подошло к концу, перестанут платить практически сразу.
ПРАЙМ
Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года.
Lenta.ru
Однако сейчас ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении.
ПРАЙМ
Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии
Российская газета00:15
Эксперт Григорьева: с 1 января 2023 года ужесточается контроль за выплатой пенсий для нерезидентов
ПРАЙМ20:03
Самое цитируемое
Экономист Григорьева: иностранцам оперативно прекратят выплачивать пенсии с 2023 года
Lenta.ru22:40
В России перестанут платить часть пенсий
URA.Ru22:23
Иностранцев с истекшим видом на жительство в России лишат пенсий с 2023 года
ФАН22:14
Иностранцам напомнили о важности ВНЖ для получения пенсии в России
РЕН ТВ21:09
Экономист Григорьева заявила, что ПФР ускорит процесс лишения пенсии иностранцев без ВНЖ
РИА Новости20:18

Интересное

Солнечный реактор ученых Германии и Швейцарии превращает углекислый газ и воду в керосин

Сообщается, что параболический отражатель, отслеживающий солнечный свет, подает концентрированный свет в реактор, который преобразует воду и углекислый газ, извлеченные из воздуха, в смесь, перерабатывающуюся в жидкие углеводороды, такие как керосин или метанол.
FBM.ruвчера в 00:14

Нерабочие дни в Петербурге продлевать не будут, режим QR-кодов усилится

С 15 ноября QR-код придется предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных и физкультурных организаций, в развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением лиц, вступающих в брак).
REGNUM06:46

Еще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинации

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.
РИА Новости20:41