Экономист Григорян заявил о риске для россиян потерять деньги в надежных банках
Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF Сергей Григорян поделился информацией о том, как жители России могут потерять деньги даже в надежных банках. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».В источнике
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Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке
Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМвчера в 18:01
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