Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист Григорян заявил о риске для россиян потерять деньги в надежных банках

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF Сергей Григорян поделился информацией о том, как жители России могут потерять деньги даже в надежных банках. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».В источнике
Центральная Служба Новостей
ФАН
News.ru
Vesiskitim.ru
Народные новости
Российская газета
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
ПолитРоссия
Невские Новости
РИА Новости
Life.ru
FBM.ru
RZN.info
Live24
RuNews24.ru
Политическая Экспертиза
Пятый канал
iReactor
Царьград
Профиль
Kazanfirst.ru
Слово и Дело
Политика Сегодня
Национальная служба новостей
Общественная служба новостей
Евразия Daily
Русская Планета
Вечерняя Москва
NewInform

С чего всё началось

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМвчера в 18:01

Подробнее о событии

Экономист предупредил россиян, что деньги можно потерять даже в надежном банке

Комсомольская правдавчера в 21:17

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Московский Комсомолецвчера в 21:36

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

ПРАЙМвчера в 18:01

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке

ФАНвчера в 18:52

Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Lenta.ruвчера в 18:52

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

РИА Новостивчера в 18:15

Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке

Российская газетавчера в 19:36
Интересное

Из-за российских контрмер около 200 танков ВСУ в Донбассе не могут пойти в наступление

Как сообщает информационное издание «Bulgarian Military», на фоне обострения обстановки на Донбассе Москва предприняла контрмеры, которые негативным образом сказались на боеспособности украинских бронетанковых сил.
РИА “Informing”вчера в 04:20

Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».
Взгляд.рувчера в 17:28

NI спрогнозировал исход боя танка РФ «Армата» с американским M1 «Абрамс»

Что касается M1 "Абрамса", то в числе его положительных качеств оказались улучшения, которые относятся к взаимодействию на поле боя, повышенной готовности и осведомленности экипажа о условиях на поле боя.
SM News7 мая в 03:00