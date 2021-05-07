Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В источнике
РИА Новости
Российская газета
Vesiskitim.ru
Московский Комсомолец
News.ru
ФАН
ПолитРоссия
ПРАЙМ
Профиль
Life.ru
Народные новости
Невские Новости
Центральная Служба Новостей
Царьград
RZN.info
Пятый канал
Kazanfirst.ru
Слово и Дело
iReactor
Live24
RuNews24.ru
Политика Сегодня
Политическая Экспертиза
Евразия Daily
Вечерняя Москва
Национальная служба новостей
Русская Планета
Lenta.ru
NewInform
ФедералПресс

С чего всё началось

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Экономист предупредил россиян, что деньги можно потерять даже в надежном банке

Комсомольская правда21:17

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

РИА Новости18:15

Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке

Российская газета19:36

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке

ФАН18:52

Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Lenta.ru18:52

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Московский Комсомолец21:36

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

ПРАЙМ18:01
Интересное

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ, Азмун не реализовал пенальти

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась ничьей со счётом 0:0. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота «Уфы», однако иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел реализовать 11-метровый удар.
Чемпионат08:54

Daewoo Nexia намотало на столб в Волгоградской области: один человек погиб в жутком ДТП

Как пояснили корреспонденту «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
Блокнот Волгоград08:25