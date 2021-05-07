Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В источнике
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Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке
Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМ18:01
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Экономист предупредил россиян, что деньги можно потерять даже в надежном банке
Комсомольская правда21:17