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Экономика

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
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Комсомольская правда21:17

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Lenta.ru18:52

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

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Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

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