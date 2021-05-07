Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В источнике
РИА Новости
Российская газета
Московский Комсомолец
Life.ru
News.ru
ФАН
ПолитРоссия
Профиль
ПРАЙМ
Народные новости
iReactor
RuNews24.ru
Политика Сегодня
Слово и Дело
Национальная служба новостей
Политическая Экспертиза
Вечерняя Москва
Пятый канал
Общественная служба новостей
ФедералПресс
Lenta.ru
Экономика сегодня
Mockva.ru
Комсомольская правда

С чего всё началось

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Экономист предупредил россиян, что деньги можно потерять даже в надежном банке

Комсомольская правда21:17

Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Lenta.ru18:52

Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке

Российская газета19:36

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке

ФАН18:52

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Московский Комсомолец21:36

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

РИА Новости18:15

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

ПРАЙМ18:01
Интересное

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Орлова «-1»

Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участие в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ.
Чемпионат21:32

Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине

Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке вакцины "Спутник V".
РИА Новостивчера в 11:54

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
ТАССвчера в 16:03