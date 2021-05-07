Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В источнике
РИА Новости
Российская газета
Life.ru
News.ru
ФАН
ПолитРоссия
Профиль
ПРАЙМ
Национальная служба новостей
Политическая Экспертиза
Вечерняя Москва
Общественная служба новостей
ФедералПресс
Lenta.ru
Экономика сегодня
Mockva.ru

С чего всё началось

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, как россияне теряют деньги даже в надёжных банках

Life.ru20:17

Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке

Российская газета19:36

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

РИА Новости18:15

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке

ФАН18:52

Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Lenta.ru18:52

Россиян предупредили о риске потерять деньги в надежных банках

Профиль19:32

Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

ПРАЙМ18:01
Интересное

Нарышкин: память о борьбе с фашизмом остается нравственным ориентиром для РФ и Словакии

Память о борьбе с фашизмом, символом которой является Вечный огонь, остается общим нравственным ориентиром для российского и словацкого народов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в среду на церемонии взятия частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве для передачи ее в Словакию.
ТАСС5 мая в 04:52