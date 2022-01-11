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Экономист Гринберг: из-за инфляции в России могут ввести продуктовые карточки

В России может появиться необходимость ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян на фоне роста цен на продукты, считает экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Коммерсантъ
Несколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.
РИА Новости
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.
РИА Новости
Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.
РИА Новости

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