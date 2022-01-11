В России может появиться необходимость ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян на фоне роста цен на продукты, считает экономист, научный руководитель Института экономики РАНРуслан Гринберг.
При омикрон-штамме коронавируса потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, заявил в беседе с "Парламентской газетой" кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик, сказала журналистам постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.