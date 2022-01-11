Будьте в Плюсе

Экономист Гринберг назвал инфляцию в России условием введения продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.
Lenta.ru
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.
РИА Новости
Вскоре с предложением ввести продуктовые карточки в Минпромторг обратился Союз потребителей России.
Lenta.ru
Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист РАН считает, что из-за роста цен в России могут ввести продуктовые карточки
Газета.Ru03:16
Экономист РАН Гринберг: при подорожании продуктов в РФ могут ввести продуктовые карточки
РИА Новости19:10
Самое цитируемое
Экономист Гринберг: из-за инфляции в России могут ввести продуктовые карточки
РИА Новости02:51
РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек
Известия21:27
Экономист Гринберг рассказал о пользе продуктовых карточек в РФ
News.ru20:36
В РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек
РБК20:35
Экономист Гринберг назвал инфляцию в России условием введения продуктовых карточек
Lenta.ru21:49
Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточек
RT на русском19:13

Интересное

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности

Первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.
РИА Новости14:06

NYT: переговоры с США по безопасности в Женеве стали победой для России

"Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина", — говорится в материале.
РИА Новости09:01

Физики МГУ достигли рекорда добротности для следующего поколения магнитооптических резонаторов в микрооптике

Учёные кафедры физики колебаний физического факультета МГУ впервые изготовили оптический микрорезонатор с рекордной добротностью – эта характеристика показывает число колебаний в колебательном контуре, которое совершает световая волна до затухания.
Научная Россия05:30

Постпред США в НАТО Смит заявила, что альянс не вернется к конфигурации 1997 года

В НАТО отказались возвращаться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению границ альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик.
Lenta.ru13:37

85-летнего Леонида Куравлёва госпитализировали в «Коммунарку» из дома престарелых

85-летний Куравлев оказался в Коммунарке из-за жалоб на высокую температуру и проблемы с дыханием.
Центральная Служба Новостей02:26

Посол США в России Салливан назвал ситуацию на границе с Украиной чрезвычайной

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что якобы "массированное стягивание" российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
РИА Новости14:06

Всемирный банк ожидает снижения мирового ВВП до 4,1% в 2022 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 4,1%. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (.pdf).
Коммерсантъ12:36

Генсек СДПГ Кюнерт: ФРГ выступает за «Северный поток — 2»

Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины", заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.
РИА Новости12:46

NRK: норвежских и шведских лыжников подозревают в мошенничестве со смазками

Лыжников из Швеции и Норвегии подозревают в использовании запрещенных смазок.
Спорт-Экспресс07:46

Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для выявления штамма «омикрон»

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.
Интерфакс14:03