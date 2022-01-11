Lenta.ruЭкономист Гринберг назвал инфляцию в России условием введения продуктовых карточекНаучный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.Lenta.ruНесколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.РИА НовостиО необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.РИА НовостиАвторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowТатарстан-24Om1.ruМаяк (г. Сосновый Бор)Девятка.RUОбласть 45Актуальные НовостиГазета.RuАБНПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°62ИНФОLife.ruPrimaMedia.ruUfaTime.ruNewsler.ruВести ПодмосковьяПетербургский дневникГЛАС.RUПодробнее о событииЭкономист РАН считает, что из-за роста цен в России могут ввести продуктовые карточкиГазета.Ruвчера в 03:16Экономист РАН Гринберг: при подорожании продуктов в РФ могут ввести продуктовые карточкиРИА Новостивчера в 19:10Самое цитируемоеРАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточекИзвестиявчера в 21:27Экономист Гринберг назвал инфляцию в России условием введения продуктовых карточекLenta.ruвчера в 21:49Экономист Гринберг рассказал о пользе продуктовых карточек в РФNews.ruвчера в 20:36В РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточекРБКвчера в 20:35Экономист Гринберг: из-за инфляции в России могут ввести продуктовые карточкиРИА Новостивчера в 02:51Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточекRT на русскомвчера в 19:13Показать ещёОценить4,7KПоделиться