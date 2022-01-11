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Экономист Гринберг назвал инфляцию в России условием введения продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.
Lenta.ru
Несколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.
РИА Новости
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.
РИА Новости
Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.
РИА Новости

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Экономист РАН считает, что из-за роста цен в России могут ввести продуктовые карточки
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