Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в свою очередь подчеркнул, что обнаруженный на Кипре гибрид дельты и омикрона в настоящее время рано считать отдельным штаммом.