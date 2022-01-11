РИА НовостиЭкономист Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточекРост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.RT на русскомО необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.РИА НовостиВ России же продуктовые карточки еще со времен Советского Союза считаются "позором".РЕН ТВАвторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВФАНПодробнее о событииРоссиян призвали не бояться продуктовых карточекОбщественная служба новостей20:00Экономист Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточекРИА Новости19:10Самое цитируемоеЭкономист Гринберг: рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточекГазета.Ru19:59Экономист Гринберг объяснил россиянам пользу продуктовых карточекФАН19:30Экономист призвал россиян не бояться введения продуктовых карточекМосква 2419:51Экономист призвал россиян радоваться вводу продуктовых карточекРЕН ТВ19:29Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточекRT на русском19:13Показать ещёОценить65Поделиться