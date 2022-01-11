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Экономист Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточек

Рост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
RT на русском
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые.
РИА Новости
В России же продуктовые карточки еще со времен Советского Союза считаются "позором".
РЕН ТВ
Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.
РИА Новости

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Россиян призвали не бояться продуктовых карточек
Общественная служба новостей20:00
Экономист Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточек
РИА Новости19:10
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Экономист Гринберг: рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточек
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