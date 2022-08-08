InfinicaЭкономист Гривач: Россия имеет право сделать уход Siemens некомфортнымРуководство Siemens Energy анонсировало уход из России, который состоится до конца 2022 года, после окончания реструктуризации своего бизнеса.InfinicaПо итогам финансового года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией.Lenta.ruРеструктуризация бизнеса в России невыгодна для Siemens, отметил Гривач.Lenta.ruАлексей Гривач утверждает, что ситуация с трубой для "Северного потока" поставила компанию неудобное положение.Yakutsk.ruЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaYakutsk.ruПодробнее о событииЭкономист Гривач: у России есть полное право сделать выход Siemens из страны некомфортнымYakutsk.ru06:16Экономист Гривач: Россия имеет право сделать уход Siemens некомфортнымInfinica05:58Экономист Гривач: у России есть право сделать выход Siemens из страны некомфортнымLenta.ru05:25Показать все источникиОценить9Поделиться