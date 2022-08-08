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Экономист Гривач: Россия имеет право сделать уход Siemens некомфортным

Руководство Siemens Energy анонсировало уход из России, который состоится до конца 2022 года, после окончания реструктуризации своего бизнеса.
Infinica
По итогам финансового года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией.
Lenta.ru
Реструктуризация бизнеса в России невыгодна для Siemens, отметил Гривач.
Lenta.ru
Алексей Гривач утверждает, что ситуация с трубой для "Северного потока" поставила компанию неудобное положение.
Yakutsk.ru

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Экономист Гривач: у России есть полное право сделать выход Siemens из страны некомфортным
Yakutsk.ru06:16
Экономист Гривач: Россия имеет право сделать уход Siemens некомфортным
Infinica05:58
Экономист Гривач: у России есть право сделать выход Siemens из страны некомфортным
Lenta.ru05:25
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