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Экономист Ибрагим Рамазанов назвал товары, которыми Россия может обеспечить весь мир

Рамазанов считает, что Россия вплотную подобралась к реализации масштабных программ по экспорту мяса птицы и свинины.
РЕН ТВ
В частности, имеет немалый потенциал по наращиванию улова и экспорта рыбы и нерыбных водных продуктов.
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"Россия имеет значительный потенциал по производства и экспорта сахара", — рассуждает Рамазанов.
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Объемы производимого сахара с легкостью перекрывают внутренние потребности, а схожая ситуация наблюдается и в производстве картофеля, подсолнечника, моркови и капусты.
ФАН

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