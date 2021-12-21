РИА НовостиЭкономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктамиНовый год традиционно является наиболее активным периодом событийных покупок не только в России, но и в большинстве стран мира.ПРАЙМИррациональное поведение отвлекает внимание покупателей от цены и рекомендаций относительно выгоды покупки в каждом конкретном случае.ПРАЙМВ качестве новогодних подарков часто покупают дорогую бытовую технику в кредит.ПРАЙМРамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годомФАН17:20Экономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктамиРИА Новости17:17Показать все источникиОценитьПоделиться