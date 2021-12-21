Будьте в Плюсе

Экономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктами

Новый год традиционно является наиболее активным периодом событийных покупок не только в России, но и в большинстве стран мира.
ПРАЙМ
Иррациональное поведение отвлекает внимание покупателей от цены и рекомендаций относительно выгоды покупки в каждом конкретном случае.
ПРАЙМ
В качестве новогодних подарков часто покупают дорогую бытовую технику в кредит.
ПРАЙМ
Рамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.
РИА Новости

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Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом
ФАН17:20
Экономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктами
РИА Новости17:17
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