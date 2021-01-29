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Финансист дал советы по грамотному инвестированию средств

Специалист отметил, что наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Он пояснил, что такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист научил, как хранить деньги, чтобы их становилось больше

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