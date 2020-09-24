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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову
Газета.Ruвчера в 10:40
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Установлен ключевой фактор передачи коронавируса

В ходе моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты выяснили, что скорость испарения содержащихся в выдыхаемом воздухе капель слюны играет существенную роль в распространении COVID-19.
Экономика сегодня23 сентября в 10:49
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Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, в последнее время кнопочные телефоны, даже несмотря на меньшую технологичность, набирают утраченную популярность.
Вечерний курьервчера в 06:11
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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