Общество

РБКРБКЭкономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
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Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

РБК02:31

Предсказана череда дефолтов в нескольких странах

Lenta.ruвчера в 23:54

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

РИА Новостивчера в 12:08

Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время

Известиявчера в 19:49

Экономист рассказал о возможном дефолте нескольких стран в ближайшее время

Life.ruвчера в 14:54

Эксперт J.P. Morgan International предсказал волну дефолтов

Вести.Ruвчера в 12:47

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

Российская газетавчера в 23:53
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

Минздрав Краснодарского края официально подтвердил первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
РБК Краснодар 12 марта в 14:29
Здоровье

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
Культура

«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд

РИА Новости 02:09
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом

Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
РЕН ТВ вчера в 02:14
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Происшествия

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета вчера в 20:07
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит вчера в 05:55
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

РИА Новости 13 марта в 10:04
Экономика

Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике

Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится.
Lenta.ru 00:07
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

RuNews24.ru вчера в 09:48
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета вчера в 14:12
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13 марта в 13:31
Хоккей

Финский «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ

Как сообщил портал "Чемпионат", из-за ситуации с распространением коронавируса финская команда "Йокерит" приняла решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Piter.tv вчера в 06:23
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Армия и оружие

Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

RT на русском 01:00
Футбол

Мане стал главной трансферной целью «Реала» на лето

Руководство мадридского клуба определило Мане главной трансферной целью на предстоящее лето.
Матч ТВ 02:23
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек

Эхо Москвы вчера в 13:30
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
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