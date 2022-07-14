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Экономист Ханке заявил, что санкции против России свергли правительство в Болгарии

Антироссийские санкции привели к падению правительства Болгарии, заявил американский экономист Стив Ханке, пишет News.bg
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РЕН ТВ
Санкции против России стали причиной падения правительства Болгарии.
Lenta.ru
"Санкции стали тяжелым ударом для европейских экономик", - заключил Стив Ханке.
Южный Федеральный
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Ханке: антироссийские санкции повлияли на внутриполитическую ситуацию в Болгарии
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Экономист Ханке заявил, что санкции против России свергли правительство в Болгарии
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