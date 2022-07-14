Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.