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В Минэнерго назвали недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России

В Минэнерго РФ прокомментировали «Известиям» данные о требовании ЕС €290 млрд от России.
Известия
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.
РБК
Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
RT на русском
Почти по 250 группам товаров, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должна составлять отечественная продукция.
BFM.ru

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В Минэнерго назвали недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России
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