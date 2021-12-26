«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.
Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
Обучение Алисы Тепляковой, которая в восемь лет окончила школу и поступила на психологический факультет МГУ, нужно приостановить, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит политическую карьеру" экс-главы Украины Петра Порошенко.