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Экономист Хазин допустил конфискацию сбережений россиян

С новым заявлением выступил российский экономист Михаил Хазин.
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Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках.
Konkurent.ru
Большей «атаки» подвергнуться депозиты в банковских организациях.
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Вернуть свои накопления удалось только незначительной части клиентов банковских организаций.
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Экономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиян
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Экономист рассказал, ждать ли конфискации имущества простым россиянам
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