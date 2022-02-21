Газета.RuЭкономист Хазин допустил конфискацию сбережений россиянС новым заявлением выступил российский экономист Михаил Хазин.Konkurent.ruРечь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках.Konkurent.ruБольшей «атаки» подвергнуться депозиты в банковских организациях.Banki LoansВернуть свои накопления удалось только незначительной части клиентов банковских организаций.Topdaynews.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuShraibikus NewsBanknn.ruHandyNewsCT newsОбщественная служба новостейЧто происходитАпралKonkurent.ruSolenka.infoTopdaynews.ruГЛАС.RUNeva.TodayВечерний курьерРусская ПланетаБлокнот.руРК-НьюсYakutsk.ruЦарьградАБНПодробнее о событииЭкономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиянМосковский Комсомолец05:35Экономист рассказал, ждать ли конфискации имущества простым россиянамKonkurent.ruвчера в 02:05Самое цитируемоеГраждане России в 2022 году могут лишиться всех своих сбережений из-за масштабного кризисаBanki Loans00:50Экономист Хазин призвал граждан РФ готовиться к конфискации сбережений в банковских ячейкахГЛАС.RUвчера в 08:06Экономист Михаил Хазин призвал граждан в России готовиться к конфискации сбереженийNVLвчера в 06:14Экономист Хазин предупредил граждан в РФ о возможной конфискации всех накопленийSolenka.infoвчера в 02:54Экономист Хазин призвал россиян готовиться к конфискации сбереженийFBM.ruвчера в 09:12Показать ещёОценить789Поделиться