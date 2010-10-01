Экономика
REGNUMЭкономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ
Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
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Гаджеты
Samsung рассекретила новый гибкий смартфон до премьеры
Происшествия
В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын
Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Общество
Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае
Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Экономика
Обязательную маркировку части молочки предложили отложить
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Финансы
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал
Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.
Гаджеты
Несколько смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Хоккей
Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры
«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы
Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Космос
Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами
Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.