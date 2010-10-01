Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ

Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
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Гаджеты

Samsung рассекретила новый гибкий смартфон до премьеры

Популярная механика 05:10
Происшествия

В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын

Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Город55.ру 04:14
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Общество

Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае

Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
iReactor 08:27
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Космос

На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь

Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
ToDay News Ufa 07 февраля в 13:47
Экономика

Обязательную маркировку части молочки предложили отложить

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
Росбалт 08:35
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Финансы

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.
RT на русском 07 февраля в 11:18
Общество

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 07:19
Происшествия

В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал

Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.
Интерфакс вчера в 06:06
Гаджеты

Несколько смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa 05:27
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Хоккей

Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»

РИА Новости 04:52
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры

«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
RuNews24.ru 08:17
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Машины и Механизмы 08:38
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы

Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.
Lenta.ru 03:35
Общество

Глава МО Петербурга, в чьей квартире нашли казино, ушёл в отставку

REGNUM 04:12
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Космос

Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами

Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.
NewInform 08 февраля в 03:49
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
Общество

Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
РИА Новости 06:15
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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Михаил Хазин
Российский экономист
Российский экономист, аналитик, блогер, теле- и радиоведущий, статистик. Бывший чиновник администрации президента России. Постоянный член «Изборского клуба». Член Высшего совета Международного евразийского движения. В мае 2018 года избран академиком Международной Академии Менеджмента. Был одним из ведущих программы «Диалог» на РБК и являлся ведущим программы «Экономика по-русски» на «Русской службе новостей». Один из ведущих программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва». Автор многочисленных публикаций в журналах «Профиль», «Эксперт», «Однако». В качестве приглашённого эксперта неоднократно выступал на радио «Эхо Москвы», телевизионной программе «Однако» и различных интернет-каналах.
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