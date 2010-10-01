Финансы
REGNUMЭкономист Хазин рассказал, ждать ли девальвации рубля в 2020 году
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов России пересмотрело прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020 году с 65,7 рубля до 63,9 рубля за доллар, что следует из подготовленных ведомством поправок в федеральный бюджет на 2020−2022 годы.
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Армия и оружие
Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Космос
НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере
Армия и оружие
Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией
США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
Общество
Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках»
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».
Здоровье
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек. Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Кино
«Лед 2» возглавил российский прокат
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Гаджеты
Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10
Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
Общество
В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Армия и оружие
США захотели заменить в Африке американских солдат на местных
Гаджеты
Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip
Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Наука
Ученые увидели в микроскопе разрыв пленки сульфида молибдена
Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Энергетика
Как китайский коронавирус отправит экономику Латвии на больничный
Борьба с коронавирусом в Китае привела к снижению экономической активности в стране. В свою очередь это привело к падению спроса на нефть.
Гаджеты
Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
Экономика
«Агрессор», Польша и Китай — главные торговые партнёры Украины в 2019 году
Главными торговыми партнерами Украины за минувший год стали: Китай, страны ЕС и, конечно же, «агрессор».
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Происшествия
В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Авто
ГЛОНАСС сможет отследить пристегивание водителем ремня безопасности
В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что с 2022 года система ГЛОНАСС сможет отслеживать пристегивание ремня безопасности водителем, сообщает ТАСС.