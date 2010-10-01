Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов России пересмотрело прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020 году с 65,7 рубля до 63,9 рубля за доллар, что следует из подготовленных ведомством поправок в федеральный бюджет на 2020−2022 годы.

Экономист Хазин рассказал, ждать ли девальвации рубля в 2020 году

Армия и оружие Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Политика Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.

Общество Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.

Общество Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках» Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.

Общество В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.

Гаджеты Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.

Энергетика Как китайский коронавирус отправит экономику Латвии на больничный Борьба с коронавирусом в Китае привела к снижению экономической активности в стране. В свою очередь это привело к падению спроса на нефть.

Гаджеты Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Происшествия В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей "В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.