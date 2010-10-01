Финансы

REGNUMREGNUMЭкономист Хазин рассказал, ждать ли девальвации рубля в 2020 году

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов России пересмотрело прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020 году с 65,7 рубля до 63,9 рубля за доллар, что следует из подготовленных ведомством поправок в федеральный бюджет на 2020−2022 годы.
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Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
ТАСС 19:44
Общество

Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа

Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Экономика сегодня 03:14
Космос

НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере

Политика Сегодня 19:20
Армия и оружие

Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией

США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
РБК 17:45
Общество

Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках»

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».
News.ru 06:22
Здоровье

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек. Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек.
РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Известия 19:22
Кино

«Лед 2» возглавил российский прокат

Мойка78 19:22
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Гаджеты

Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
OAnews 02:15
Общество

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Ведомости 10:51
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Гаджеты

Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Sibnet Новости вчера в 00:01
Наука

Ученые увидели в микроскопе разрыв пленки сульфида молибдена

Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
МедиаПоток 02:36
Происшествия

На трассе «Сортавала» опрокинулся автобус с российскими туристами

Вести.Ru 17:35
Музыка

Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт

Говорит Москва 08:00
Энергетика

Как китайский коронавирус отправит экономику Латвии на больничный

Борьба с коронавирусом в Китае привела к снижению экономической активности в стране. В свою очередь это привело к падению спроса на нефть.
BaltNews.lv вчера в 14:00
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Гаджеты

Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
ToDay News Ufa 01:54
Экономика

«Агрессор», Польша и Китай — главные торговые партнёры Украины в 2019 году

Главными торговыми партнерами Украины за минувший год стали: Китай, страны ЕС и, конечно же, «агрессор».
Rusvesna.su 08:50
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 10:45
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости 18:39
Авто

ГЛОНАСС сможет отследить пристегивание водителем ремня безопасности

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что с 2022 года система ГЛОНАСС сможет отслеживать пристегивание ремня безопасности водителем, сообщает ТАСС.
Невские Новости 19:37
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Михаил Делягин
Российский экономист
Советский и российский экономист, политик и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ. Член партии «Справедливая Россия», советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова в Госдуме.
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