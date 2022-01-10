Banki LoansЭкономист Хмелевский заявил о росте цен на газ и электричество на Украине из-за КазахстанаЭкономист Александр Хмелевский заявил о росте цен на газ и электричество на Украине из-за Казахстана.Banki LoansПоставки в последнее время обрушились из-за роста внутреннего потребления.Экономика сегодняПротест в Казахстане начался 2 января по причине увеличения стоимость СПГ в 2 раза.Banki LoansВласти республики обратились за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну были введены иностранные войска.Lenta.ruЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoФАННародные новостиЭкономика сегодняiReactorПодробнее о событииЭлектричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в КазахстанеФАН09:27Сокращение поставок из Казахстана грозит Украине дефицитом газа и ростом ценiReactor11:28События в Казахстане могут вызвать рост стоимости газа и электричества на УкраинеЭкономика сегодня09:35Газ и электричество на Украине могут резко подорожать из-за ситуации в КазахстанеНародные новости11:31Экономист Хмелевский заявил о росте цен на газ и электричество на Украине из-за КазахстанаBanki Loans08:48Украине пообещали рост цен на газ из-за КазахстанаОбщественная служба новостей08:42Экономист Хмелевский: Украине грозит рост цен на газ и электричество из-за КазахстанаLenta.ru08:24Показать ещёОценить15Поделиться