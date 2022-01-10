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Экономист Хмелевский заявил о росте цен на газ и электричество на Украине из-за Казахстана

Экономист Александр Хмелевский заявил о росте цен на газ и электричество на Украине из-за Казахстана.
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Поставки в последнее время обрушились из-за роста внутреннего потребления.
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Протест в Казахстане начался 2 января по причине увеличения стоимость СПГ в 2 раза.
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Власти республики обратились за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну были введены иностранные войска.
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Электричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в Казахстане
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