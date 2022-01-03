РИА НовостиЭкономист Ходжа: самой стабильной валютой 2021 года стал швейцарский франкМировой кризис из-за пандемии коронавируса ослабил позиции американского доллара.Газета.RuПо итогам 2021 года самой стабильной валютой оказался швейцарский франк.Телеканал 360°"Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют", — рассказал он.РИА НовостиЕсли говорить о самых стабильных валютах по ценности к доллару, то, по словам Ходжи, согласно рейтингу Forex в топ-3 вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.ПРАЙМЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruАлтапрессЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Экономика сегодняПодробнее о событииЭкономист Ходжа рассказал, почему валюта Швейцарии стала самой стабильной в 2021 годуBanki Loans04:40Экономист Ходжа: самыми стабильными валютами являются швейцарский франк, иена и норвежская кронаПРАЙМ18:02Самое цитируемоеЭкономист Ходжа: самой стабильной валютой 2021 года стал швейцарский франкРИА Новости18:15Экономист Ходжа назвал самую стабильную валютуLife.ru19:19Экономист Ходжа: японская иена и норвежская крона являются самыми стабильными валютамиЭкономика сегодня19:03Экономист Ходжа: швейцарский франк стал самой стабильной валютой 2021 годаТелеканал 360°19:02Названа самая стабильная валюта 2021 годаГазета.Ru22:26Показать ещёОценить10Поделиться