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Экономист Ходжа: самой стабильной валютой 2021 года стал швейцарский франк

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса ослабил позиции американского доллара.
Газета.Ru
По итогам 2021 года самой стабильной валютой оказался швейцарский франк.
Телеканал 360°
"Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют", — рассказал он.
РИА Новости
Если говорить о самых стабильных валютах по ценности к доллару, то, по словам Ходжи, согласно рейтингу Forex в топ-3 вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.
ПРАЙМ

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Экономист Ходжа рассказал, почему валюта Швейцарии стала самой стабильной в 2021 году
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