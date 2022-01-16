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Экономист Ходжа спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 году

Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив.
РИА Новости
Долгое время фиксировалась зависимость между мировыми ценами на нефть и курсом рубля.
РЕН ТВ
13 января курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам.
Известия
По данным Мосбиржи, евро вырос на 1,56 рубля, достигнув отметки в 87,06 рубля, а цена доллара поднялась на 1,8% к закрытию предыдущей сессии — до 76,05 рубля.
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