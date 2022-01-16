РИА НовостиЭкономист Ходжа спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 годуКурсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив.РИА НовостиДолгое время фиксировалась зависимость между мировыми ценами на нефть и курсом рубля.РЕН ТВ13 января курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам.ИзвестияПо данным Мосбиржи, евро вырос на 1,56 рубля, достигнув отметки в 87,06 рубля, а цена доллара поднялась на 1,8% к закрытию предыдущей сессии — до 76,05 рубля.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНациональная служба новостейРоссийская газетаMockva.ruРЕН ТВЭкономика сегодняМолваНИА СамараГазета.RuОбщественная служба новостейUfaTime.ruPro Город УхтаАлтапрессАБНKazanfirst.ruПетербургский дневникПодробнее о событииЭкономист Ходжа: в 2022 году курс рубля увеличит свою привлекательность для инвесторовLenta.ru13:46Экономист Ходжа: чтобы предсказать падение рубля, нужно следить за за рядом данных по экономикеПРАЙМ19:03Самое цитируемоеЭкономист спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 годуРЕН ТВ22:37Экономист Ходжа объяснил способ прогнозирования изменений курса рубляЭкономика сегодня20:33Экономист объяснил, как прогнозировать курс рубляМосква 2420:18Экономист Ходжа спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 годуРИА Новости19:18Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубляРоссийская газета23:18Показать ещёОценить197Поделиться