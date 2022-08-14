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Экономист Холод дал оценку влиянию климатических изменений на мировое продовольствие

ИА "Ореанда-Новости" Доктор экономических наук Леонид Холод сделал заявление о том, что климатическими изменениями оказывается влияние на рынок продовольствия, однако в России значительных изменений не будет.
Ореанда-Новости
В Испании засуха отрицательно отразится на оливковых деревьях, что может привести к дефициту оливкового масла.
Ореанда-Новости
Стоимость помидоров, томатной пасты и соусов в США увеличилась из-за засухи в Калифорнии.
Lenta.ru
Рост цен создал проблемы для партии власти «Бхаратия Джаната», которая обещала фермерам всестороннюю поддержку и называла развитие сельского хозяйства главным приоритетом.
Lenta.ru

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Эксперт Холод рассказал о влиянии климатических изменений на продовольственный рынок РФ
Экономика сегоднявчера в 13:34
Экономист Холод дал оценку влиянию климатических изменений на мировое продовольствие
Ореанда-Новостивчера в 13:18
Холод заявил, что в РФ климатические изменения не влияют на продовольственный рынок
Solenka.infoвчера в 12:04
Экономист Холод оценил влияние климатических изменений на мировое продовольствие
ФАНвчера в 12:40
Экономист Холод: в России климатические изменения не влияют на продовольственный рынок
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