ИА "Ореанда-Новости" Доктор экономических наук Леонид Холод сделал заявление о том, что климатическими изменениями оказывается влияние на рынок продовольствия, однако в России значительных изменений не будет.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост с просьбой помочь собрать средства на обучение его дочери в Лондоне.
США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.