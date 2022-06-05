Газета.RuЭкономист Холод заявил о понижении мировых цен на зерно из-за прогнозов о хорошем урожаеОт чего зависит изменение цен, «Ленте.ру» рассказал доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.Lenta.ruСтоимость зерна на мировом рынке после значительного скачка начала постепенно снижаться.Экономика сегодняЭкономист Холод рассказал о причинах, повлиявших на снижение стоимости зерна, несмотря на геополитические проблемы в России и Украине.АБНАналитики итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили, что мировые цены на зерно снизились на десять процентов и вернулись к биржевым показателям начала апреля.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuInfinicaЭкономика сегодняАБНФАНПодробнее о событииЭкономист Холод заявил о понижении мировых цен на зерно из-за прогнозов о хорошем урожаеГазета.Ru02:50Экономист Холод объяснил снижение мировых цен на зерно прогнозами о хорошем урожаеLenta.ruвчера в 11:31Самое цитируемоеСтоимость зерна на глобальном рынке упала из-за позитивных прогнозов об урожаеФАН06:57Экономист Холод сообщил о понижении мировых цен на зерно из-за прогнозов о хорошем урожаеИА SM-News02:51Эксперт Холод назвал несколько факторов снижения стоимости зерна на мировом рынкеЭкономика сегодня08:00Экономист объяснил удешевление зерна на мировых рынкахАБНвчера в 14:46Эксперт Холод: заявление Путина обернуло цены на рынке зерна вспятьInfinicaвчера в 14:17Показать ещёОценить66Поделиться