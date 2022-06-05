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Экономист Холод заявил о понижении мировых цен на зерно из-за прогнозов о хорошем урожае

От чего зависит изменение цен, «Ленте.ру» рассказал доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.
Lenta.ru
Стоимость зерна на мировом рынке после значительного скачка начала постепенно снижаться.
Экономика сегодня
Экономист Холод рассказал о причинах, повлиявших на снижение стоимости зерна, несмотря на геополитические проблемы в России и Украине.
АБН
Аналитики итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили, что мировые цены на зерно снизились на десять процентов и вернулись к биржевым показателям начала апреля.
Lenta.ru

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Экономист Холод заявил о понижении мировых цен на зерно из-за прогнозов о хорошем урожае
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