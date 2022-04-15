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Экономист Каракама: затягивание отключения России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара

Затягивание ситуации с отключение России от системы SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах.
Газета.Ru
Мартовские данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER) МВФ показывают, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.
Московский Комсомолец
"Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 триллиона долларов", - предупреждает Каракама.
РИА Новости
В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков.
Lenta.ru

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