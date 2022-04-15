Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и прочих социальных выплат произойдет в ближайшее время, заявил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».
«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».
По контракту Армения получает газ по $165 за 1 тыс. куб. м. На фоне санкций Запада, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, Владимир Путин поручил с апреля перевести оплату за российский газ для "недружественных стран" в рубли.