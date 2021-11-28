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Экономист Карпенко считает самым надежным способом хранения денег срочный депозит

Лучше всего хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
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Как посоветовала эксперт, перед подписанием договора с банком необходимо ознакомиться со всеми условиями и узнать, принимает ли финансовое учреждение на себя ответственность за сохранность содержимого сейфа.
Deita.ru
Согласно российскому законодательству, банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст.606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст.922 ГК РФ).
ПРАЙМ
При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несёт ответственности за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке.
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