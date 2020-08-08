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Экономика
iReactor
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

Всего за один месяц позиции доллара ослабели к остальным мировым валютам — на 6% к фунту и на 5% — к евро. Июль может стать худшим временем для мировой валюты за последние 10 лет, уверены экономисты. Доминирование доллара в торговых отношениях между странами прекратится после таких изменений.В источнике
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Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
Экономика сегодня

Экономист Катасонов назвал новые признаки приближения краха доллара

Экономика сегодня05:00
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
Южный Федеральный

Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральныйвчера в 04:57
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Украина в январе-июле увеличила импорт газа из ЕС на 21%

Украина увеличила импорт газа по реверсу из ЕС в январе-июле 2020 года на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,2 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».
Rambler News Serviceвчера в 05:25

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Вирус подкосил мировой автопром

За последнюю неделю большинство крупнейших мировых автопроизводителей представили финансовую отчетность за второй квартал: она ожидаемо оказалась плохой, так как на это время во многих странах пришлись наиболее жесткие карантинные меры.
Коммерсантъ6 августа в 07:19

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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