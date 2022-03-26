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Экономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России

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Текущие курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
РЕН ТВ
Текущий уровень курсов иностранных валют является отражением резкого перехода к другой экономической реальности и ожидания дальнейшего развития событий.
Известия
Как отмечает Казанский, полное торговое эмбарго по отношению к России и полное «выключение» из долларовых расчетов могут вызвать резкий рост курсов валют.
Известия
Деэскалация же ситуации в связи с переговорами России и Украины, а также возрождение фондового рынка и возврат части иностранных компаний в Россию помогут доллару удержаться на отметке 95–100 рублей до кона марта — начала апреля.
News.ru

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