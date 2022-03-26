РИА НовостиЭкономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против РоссииТекущие курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.РЕН ТВЭксперт Александр Казанский считает, что есть вероятность нового обвала рубля до конца марта.Московский КомсомолецФинансист пояснил, что сейчас валютные курсы еще не завершили адаптацию к «новой реальности».Московский КомсомолецОднако национальную валюту поддержит улучшение ситуации с Украиной и возвращение зарубежных компаний.РЕН ТВЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЯмал-МедиаПодробнее о событииЭкономист Казанский рассказал, при каких условиях курс рубля обрушитсяОбщественная служба новостей22:32Эксперт спрогнозировал курс рубля на новую неделюМосковский Комсомолец22:20Экономист Казанский: рубль может в ближайшую неделю удерживаться в границе 95-100 за долларПРАЙМ21:04Экономист Казанский предсказал стабилизацию курса рубля в ближайшую неделюЯмал-Медиа21:55Финансист назвал условие, при котором рубль укрепится по отношению к доллару в ближайшее времяРЕН ТВ21:27Экономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против РоссииРИА Новости21:15Дан прогноз на курс рубля до конца мартаСвободная Пресса22:09Показать ещёОценить61Поделиться