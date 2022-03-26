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Экономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России

Текущие курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
РЕН ТВ
Эксперт Александр Казанский считает, что есть вероятность нового обвала рубля до конца марта.
Московский Комсомолец
Финансист пояснил, что сейчас валютные курсы еще не завершили адаптацию к «новой реальности».
Московский Комсомолец
Однако национальную валюту поддержит улучшение ситуации с Украиной и возвращение зарубежных компаний.
РЕН ТВ

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Дан прогноз на курс рубля до конца марта
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