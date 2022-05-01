"Без энергетического эмбарго (на российское сырье. — Прим. ред.) экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Но с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе", — уверена главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в соцсетях заступился за пародиста и телеведущего Максима Галкина после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста и назвала его брак с Аллой Пугачевой лицемерием.