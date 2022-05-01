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Экономист Келер-Гейб: экономику ФРГ ожидает рецессия из-за эмбарго на российское топливо

Эксперты предрекли экономике Германии рецессию из-за подорожания энергоресурсов и эмбарго на российское топливо.
Lenta.ru
"Без энергетического эмбарго (на российское сырье. — Прим. ред.) экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Но с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе", — уверена главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб.
РИА Новости
В свою очередь член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм также предсказала "непогоду" для германской экономики.
ТАСС
В случае введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов, как пишет телеканал, возможен дальнейший рост цен, падение реальной заработной платы из-за увеличения уровня инфляции и негативная динамика на рынке труда.
ТАСС

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