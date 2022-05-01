"Без энергетического эмбарго (на российское сырье. — Прим. ред.) экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Но с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе", — уверена главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб.
В случае введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов, как пишет телеканал, возможен дальнейший рост цен, падение реальной заработной платы из-за увеличения уровня инфляции и негативная динамика на рынке труда.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.