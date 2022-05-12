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Экономист Клопенко: России не грозит голод в случае прекращения импорта продовольствия

Экономист Егор Клопенко исключил возможность продовольственного кризиса в России в случае прекращения поставок продовольствия из-за рубежа.
RT на русском
Россия — мировой лидер по производству не только зерна, но и гречки, ячменя, семян льна.
ПРАЙМ
В частности, наша страна полностью автономна в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, растительного масла и рыбы.
РИА Новости
На фоне ожидаемого сейчас большинством стран мира глобального продовольственного кризиса Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия, подчеркнул собеседник агентства.
РИА Новости

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Экономист Клопенко: РФ не грозит продовольственный кризис при отказе от импортных продуктов
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