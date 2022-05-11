"Производим в два раза больше, чем нужно внутреннему рынку растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции. Более того, Россия наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.