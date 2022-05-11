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Экономист Клопенко: Россия полностью обеспечивает себя стратегически важными продуктами

Россия не только является мировым лидером по производству зерна, но и полностью обеспечивает себя всеми стратегически важными продуктами.
РИА Новости
Даже если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся, голодать гражданам не придется, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
РИА Новости
В частности, наша страна полностью автономна в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, растительного масла и рыбы.
РИА Новости
"Производим в два раза больше, чем нужно внутреннему рынку растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции. Более того, Россия наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Москва 24

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