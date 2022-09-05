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Экономист Клопенко предупредил о риске мирового кризиса из-за укрепления доллара

То, что доллар вырос по отношению к другим основным мировым валютам более чем на 10% с начала года, говорит, как ни странно, о кризисе в США.
ПРАЙМ
Традиционно во время кризиса местные инвесторы вынуждены вкладываться в доллар.
ФАН
"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул эксперт.
ПРАЙМ
Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.
Lenta.ru

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Экономист Клопенко рассказал о динамике доллара, ведущей к мировому кризису
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