Газета.RuЭкономист Клопенко предупредил о риске мирового кризиса из-за укрепления доллараТо, что доллар вырос по отношению к другим основным мировым валютам более чем на 10% с начала года, говорит, как ни странно, о кризисе в США.ПРАЙМТрадиционно во время кризиса местные инвесторы вынуждены вкладываться в доллар.ФАН"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул эксперт.ПРАЙМРоссия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDeita.ruФАНВыберу.руLive24В ТатарстанеLife.ruПодробнее о событииЭкономист Клопенко рассказал о динамике доллара, ведущей к мировому кризисуRuNews24.ru20:36Экономист Клопенко рассказал об угрозе мирового экономического кризиса из-за роста доллараПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Клопенко: рост доллара является признаком кризиса в США, не угрожающего РоссииNews.ru19:51«Прайм»: экономист Клопенко рассказал о росте доллара и возможности мирового кризисаLenta.ru19:15Экономист Клопенко известил о динамике доллара, которая ведет к мировому кризисуNVL19:20Экономист Клопенко назвал рост доллара признаком кризиса в США, не угрожающего РоссииРИА Новости18:16Экономист Клопенко указал на динамику доллара, которая ведет к мировому кризисуРЕН ТВ19:21Показать ещёОценить77Поделиться