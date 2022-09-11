РИА НовостиЭкономист Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителейНовации на рынке ОСАГО — очередное расширение коридора тарифов и позволение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей — скажутся лишь на "аварийных" водителях.ПРАЙМДля легковых автомобилей базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других моментов.ПРАЙМЭксперт объяснил нововведения резкой разбалансировкой рынка ОСАГО, которая произошла на фоне стремительного подорожания запасных частей для авто и услуг в сфере ремонта.Lenta.ruЭкономист заметил, что без изменений многие страховщики уже в конце зимы прекратят свою деятельность, а водители могут останутся без страховых выплат.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникАвтоновости дняЦарьградCarsWeek.ruКомсомольская правдаREGNUMГЛАС.RUYA62.ruАМИТЕЛRZN.infoИнфоСМИKrasnoyarskmedia.ruYakutsk.ruЦентральная Служба НовостейLife.ruLive24Подробнее о событииЭкономист Клопенко напомнил о росте тарифов ОСАГО для некоторых водителейЦарьград21:34Экономист Клопенко: рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых «аварийных» водителейПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Клопенко сообщил о возможном росте тарифов ОСАГО для «аварийных» водителейRT на русском20:00Экономист Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителейРИА Новости18:16Экономист Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для ряда водителей с 11 сентябряLenta.ru18:58Экономист Егор Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителейNVL18:34Экономист Клопенко: Тарифы ОСАГО вырастут для некоторых категорий водителейRuNews24.ru19:28Показать ещёОценить97Поделиться