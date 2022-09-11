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Экономист Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителей

Новации на рынке ОСАГО — очередное расширение коридора тарифов и позволение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей — скажутся лишь на "аварийных" водителях.
ПРАЙМ
Для легковых автомобилей базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других моментов.
ПРАЙМ
Эксперт объяснил нововведения резкой разбалансировкой рынка ОСАГО, которая произошла на фоне стремительного подорожания запасных частей для авто и услуг в сфере ремонта.
Lenta.ru
Экономист заметил, что без изменений многие страховщики уже в конце зимы прекратят свою деятельность, а водители могут останутся без страховых выплат.
Общественная служба новостей

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Экономист Клопенко напомнил о росте тарифов ОСАГО для некоторых водителей
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