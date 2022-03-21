"Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию", — пояснил экономист.
Сейчас ситуация ухудшилась - инфляция в США находится на исторических 40-летних максимумах, впереди кризис в энергетике и нехватка продовольствия, которые станут следствием санкций, вводимых США против РФ.
Украинский президент Владимир Зеленский после начала российской специальной операции принял решение остаться в Киеве, не прислушавшись к рекомендациям спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну, об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, его слова приводит РИА Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к сайту европейского телеканала Euronews, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роскомнадзора.