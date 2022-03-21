Будьте в Плюсе

Экономист Клопенко призвал отстраниться от экономики США при «великой коррекции» на биржах

Еще в прошлом году многие финансовые специалисты ожидали, что 2022 год станет для США “годом великой коррекции”.
РИА Новости
Эксперт заявил, что США вошли в 2022 год со значительными показателями по инфляции и с гигантским «пузырем» на биржах.
Lenta.ru
"Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию", — пояснил экономист.
ПРАЙМ
Сейчас ситуация ухудшилась - инфляция в США находится на исторических 40-летних максимумах, впереди кризис в энергетике и нехватка продовольствия, которые станут следствием санкций, вводимых США против РФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Клопенко: если на биржах США настанет «великая коррекция», лучше быть от них подальше
FBM.ru22:16
Экономист Егор Клопенко заявил об опасности американской экономики
РЕН ТВ20:20
Экономист Клопенко призвал отстраниться от экономики США при «великой коррекции» на биржах
Lenta.ru19:36
Экономист Клопенко призвал держаться подальше от экономики США, стоящей на пороге кризиса
РИА Новости18:16
Экономист Клопенко: если на биржах США начнется «великая коррекция», лучше быть от них подальше
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