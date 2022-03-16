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Экономист Клопенко заявил, что карты «МИР» и UnionPay могут заменить Visa и Mastercard

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Экономист Егор Клопенко заявил, что карта «МИР» и карты международной китайской системы UnionPay могут заменить Visa и Mastercard в условиях санкций.
RT на русском
Карты Visa и Mastercard можно заменить на "Мир" и UnionPay.
Телепорт
Хотя формально полного отключения от SWIFT не произошло, по сути, россияне после отключения Visa и Mastercard живут уже в мире без SWIFT, считает он.
ПРАЙМ
6 марта две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приостановили сетевые операции в России.
Lenta.ru

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Экономист Клопенко: карта UnionPay сможет заменить россиянам Visa и Mastercard
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Экономист Клопенко: карта UnionPay популярна в мире и сможет заменить россиянам Visa и Mastercard
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