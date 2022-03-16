RT на русскомЭкономист Клопенко заявил, что карты «МИР» и UnionPay могут заменить Visa и MastercardХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЭкономист Егор Клопенко заявил, что карта «МИР» и карты международной китайской системы UnionPay могут заменить Visa и Mastercard в условиях санкций.RT на русскомКарты Visa и Mastercard можно заменить на "Мир" и UnionPay.ТелепортХотя формально полного отключения от SWIFT не произошло, по сути, россияне после отключения Visa и Mastercard живут уже в мире без SWIFT, считает он.ПРАЙМ6 марта две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приостановили сетевые операции в России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Комсомольская правдаРЕН ТВВечерняя МоскваУральский рабочийTverlifeЯмал-МедиаИзвестияТелеканал 360°Петербургский дневникDiscover24Подробнее о событииЭкономист Клопенко: карта UnionPay сможет заменить россиянам Visa и MastercardИзвестия21:50Экономист Клопенко: карта UnionPay популярна в мире и сможет заменить россиянам Visa и MastercardПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Клопенко: карты Visa и Mastercard можно заменить на «Мир» и UnionPayРИА Новости18:15Экономист Клопенко: карты Visa и Mastercard можно заменить на «Мир» и UnionPayТелеканал 360°20:47Экономист Егор Клопенко призвал заменить карты Visa и Mastercard на «Мир» и UnionPayКомсомольская правда20:29Экономист Клопенко призвал россиян заменить карты Visa и Mastercard на «Мир» и UnionPayLenta.ru19:10Экономист Клопенко заявил, что карты «МИР» и UnionPay могут заменить Visa и MastercardRT на русском20:47Показать ещёОценить80Поделиться