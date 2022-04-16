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Экономист Коган объяснил, что россияне могут снимать со вкладов и депозитов доллары и евро

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил россиянам новые правила покупки валюты.
Lenta.ru
С 11 апреля граждане могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро, но в тех же рамках, которые были обозначены регулятором ранее — не более 10 тысяч долларов в эквиваленте.
ПРАЙМ
С 18 апреля можно будет снимать наличную валюту.
Московский Комсомолец
Вывести валюту, купленную через брокерский счет и переведенную на валютный счет по-прежнему невозможно до 9 сентября текущего года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Коган объяснил, что россияне могут снимать со вкладов и депозитов доллары и евро
Lenta.ru22:09
Экономист Коган: с 11 апреля россияне смогут снимать с депозитов евро, но в эквиваленте $10 тысяч
ПРАЙМ20:03
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